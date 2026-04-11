Michael Olise affole les compteurs

On l’appelle l’ovni. Auteur de son 12 e but face à Sankt Pauli en 27 matchs de championnat disputés, Michael Olise est devenu le joueur le plus décisif sans les penaltys avec un club des cinq grands championnats en compétition officielle.

Michael Olise (42- 17 buts, 25 passes décisives) est le joueur le plus décisif avec un club des 5 grands championnats en compétition officielle sans les penalties cette saison. #STPBAY…

LB pour SOFOOT.com