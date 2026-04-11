Lamine Yamal bat un nouveau record en Espagne

Dans la cour des grands. Face à l’Espanyol, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre symbolique des 100 matchs en Liga .

Lamine Yamal (18 ans et 272 jours) est le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 100 matchs en Liga devant Raul (19 ans et 285 jours). #BarcaEspanyol…

LB pour SOFOOT.com