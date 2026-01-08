 Aller au contenu principal
Un gardien du Bayern Munich file en D2 anglaise
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 14:33

D’une ville portuaire à l’autre… Ce jeudi, Southampton a annoncé la signature du gardien Daniel Peretz.

L’Israélien, prêté au Hambourg SV les derniers six mois, rejoint maintenant l’Angleterre, également sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison. Les Saints disposeront ensuite d’une option d’achat de 8 millions d’euros, ce qui pourrait rapporter un bénéfice au Bayern Munich, qui avait recruté le portier en août 2023 pour 5 millions d’euros…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
