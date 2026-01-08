Un gardien du Bayern Munich file en D2 anglaise
D’une ville portuaire à l’autre… Ce jeudi, Southampton a annoncé la signature du gardien Daniel Peretz.
L’Israélien, prêté au Hambourg SV les derniers six mois, rejoint maintenant l’Angleterre, également sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison. Les Saints disposeront ensuite d’une option d’achat de 8 millions d’euros, ce qui pourrait rapporter un bénéfice au Bayern Munich, qui avait recruté le portier en août 2023 pour 5 millions d’euros…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer