Ce geste de Martinelli ne passe pas en Angleterre, mais alors vraiment pas
Pousser le bouchon un peu trop loin.
Jeudi, dans une rencontre d’un ennui mortel contre Liverpool (0-0), Gabriel Martinelli a décidé d’accélérer la fin du match . En fin de rencontre, Conor Bradley, touché au genou après un dégagement, s’est effondré tout près de la ligne de touche. Le Brésilien d’Arsenal, visiblement pressé de la remise en jeu, lui a d’abord (mollement) balancé le ballon, puis tenté de le pousser hors du terrain. …
CM pour SOFOOT.com
