Cameroun-Maroc déjà entouré par une polémique

La pression n’était déjà pas assez à son comble.

Prévu ce vendredi à 20h, le très attendu quart de finale de la CAN 2025 qui opposera le Cameroun au pays-hôte fait déjà parler de lui en raison d’un changement d’arbitre de quasi-dernière minute. La rencontre sera en effet dirigée par le Dahane Beida, homme en noir de la finale de la dernière édition entre le Nigeria et la Côte d’Ivoire. Jusque-là, rien à signaler, si ce n’est que le Mauritanien remplace l’Egyptien Amin Mohamed Omar et que cette décision proviendrait d’une réclamation de la fédération marocaine.…

JD pour SOFOOT.com