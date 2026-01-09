 Aller au contenu principal
Trophée des champions : Mehdi Benatia réagit à la défaite de l’Olympique de Marseille
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 09:27

Des regrets, pas des remords.

A la sortie du Trophée des champions disputé à Koweït City ce jeudi soir et au bout duquel le Paris Saint-Germain s’est imposé au terme d’ une séance de tirs au but complètement ratée par l’Olympique de Marseille , le directeur du football du club olympien Mehdi Benatia a logiquement exprimé toute sa frustration avant de monter dans l’avion du retour : « Il nous a manqué un peu de réussite, on a eu beaucoup d’occasions en première mi-temps. Ça faisait longtemps que Chevalier n’avait pas été aussi décisif. On aurait aussi pu être plus vicieux, plus malins à la fin, voire marquer le troisième but. »

JD pour SOFOOT.com

