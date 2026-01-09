Le craquage de Mike Maignan contre l’arbitre de Milan-Genoa

Il n’y a pas que Gabriel Martinelli qui a perdu ses nerfs jeudi soir.

Accroché par le Genoa (1-1) lors de la 19 e journée de Serie A, l’AC Milan se pensait hors d’atteinte jusqu’à un penalty sifflé en faveur des visiteurs. Si la brique signée Nicolae Stanciu s’est envolée dans les tribunes, le gardien milanais, Mike Maignan, a explosé au coup de sifflet final. En furie au moment de rejoindre les vestiaires, Maignan s’est lâché sur l’arbitre Maurizio Mariani, escorté par Adrien Rabiot. « Putain de ta mère, fils de pute » , s’est-il exclamé pour finir la soirée sur une note cordiale.…

CM pour SOFOOT.com