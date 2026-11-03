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Le PSG donne son 0-6 à Villarreal
information fournie par So Foot 03/11/2026 à 22:57

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Le PSG donne son 0-6 à Villarreal

Le PSG donne son 0-6 à Villarreal

Plus qu'un carton plein avec 4 victoires en 4 matchs, le PSG a proposé une nouvelle démonstration de force, ce mardi soir en Ligue des champions, en ne faisant qu'une bouchée de Villarreal (0-6). Tout a été trop facile pour les Parisiens, qui avaient déjà quatre buts d'avance à la 17e minute. Fou.

Villarreal 0-6 PSG

Buts : Neves (9 e ), Doué (12 e ), Mayulu (13 e ), Ruiz (17 e , 50 e ) et Boly (78 e ) pour les Parisiens

L’appétit vient en mangeant, ou en gagnant, et celui du Paris Saint-Germain a l’air toujours aussi féroce. En avoir passé quatre à Manchester City et au Barça ces dernières semaines ne suffisaient pas, alors le PSG a choisi de le faire en huit minutes contre Villarreal, dans un tourbillon exaltant pour les uns, effrayant pour les autres et enterrant le suspense pour tout le monde dans une soirée tranquille et historique à sa manière (0-6). C’était un dixième succès parisien d’affilée en Ligue des champions, où l’équipe de Luis Enrique est devenue la première à planter quatre pions aussi rapidement en C1 (16 minutes et 2 secondes pour les fous du chrono). Une telle démonstration de force enlèverait presque l’envie de courir à la facilité d’un jeu de mots vu et revu sur le sous-marin jaune, c’est dire.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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