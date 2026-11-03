 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lille et Bodø se les gèlent ensemble
information fournie par So Foot 03/11/2026 à 22:52

Ajouter Boursorama à vos sources

Lille et Bodø se les gèlent ensemble

Lille et Bodø se les gèlent ensemble

Dans le froid norvégien, Lille est allé gratter le premier point de sa campagne de Ligue des champions. Une rencontre sans grand éclat, si ce n'est quelques parades de Berke Özer après la pause. Le point de l'espoir pour les Dogues ?

Bodø/Glimt 0-0 Lille

Un point, c’est déjà ça. Après trois défaites inaugurales, Lille a résisté à la tempête dans le nord de la Norvège pour ramener un score nul et vierge de Bodø/Glimt (0-0). Une rencontre sans frisson, mais qui entretien l’espoir.

Des Dogues qui se présentent au-delà du cercle polaire quelque peu remaniés, à l’image de la titularisation du jeune Isaac Cossier en charnière. Un match de la dernière chance face à des Norvégiens invaincus sur leurs terres en 2026 et habitués aux coups d’éclat. Autour d’un Benjamin André au four et au moulin, les Lillois s’appliquent surtout à ne rien laisser à leurs adversaires. Pour le spectacle, il faudra clairement repasser malgré une tentative cadrée de Dilane Bakwa, directement sur Nikita Haikin. De l’autre côté du pré, Berke Özer se les gèle encore plus que les autres, jamais vraiment sollicité par les locaux.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Luis Enrique savoure après la démonstration du PSG
    Luis Enrique savoure après la démonstration du PSG
    information fournie par So Foot 03.11.2026 23:44 

    Un mardi soir au bureau. Malgré de nombreuses absences, le PSG s’est baladé à Villarreal. Luis Enrique ne pouvait ainsi qu’afficher un large sourire en fin de soirée devant les caméras de Canal+ . « On a été impressionnants tout le temps, on a récupéré beaucoup ... Lire la suite

  • L'Inter surclasse Feyenoord, LASK enterre Bratislava
    L'Inter surclasse Feyenoord, LASK enterre Bratislava
    information fournie par So Foot 03.11.2026 23:35 

    Feyenoord 0-3 Inter Milan Buts : Bisseck (8 e ), Esposito (34 e ) et Zielinski (54 e ) En déplacement sur la pelouse du Feyenoord, l’Inter Milan, balayé dans le derby della Madonnina ce week-end, a retrouvé le sourire (0-3). Rapidement conquérants, les hommes de ... Lire la suite

  • Patrick Battiston très ému après le décès de Jesus de Miguel
    Patrick Battiston très ému après le décès de Jesus de Miguel
    information fournie par So Foot 03.11.2026 23:21 

    De très mauvais souvenirs. Plus de quarante ans après le terrible choc entre Harald Schumacher et Patrick Battiston en demi-finale de Coupe du monde à Séville , le monde du football est en deuil après une situation quelque peu similaire. Violemment percuté par ... Lire la suite

  • Barcelone ne fait qu'une bouchée d'Aston Villa
    Barcelone ne fait qu'une bouchée d'Aston Villa
    information fournie par So Foot 03.11.2026 23:18 

    Barcelone 3-0 Aston Villa Buts : Yamal (7 e ), Raphinha (52 e , 64 e ) Une formalité.… TM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank