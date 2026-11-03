Lille et Bodø se les gèlent ensemble

Dans le froid norvégien, Lille est allé gratter le premier point de sa campagne de Ligue des champions. Une rencontre sans grand éclat, si ce n'est quelques parades de Berke Özer après la pause. Le point de l'espoir pour les Dogues ?

Bodø/Glimt 0-0 Lille

Un point, c’est déjà ça. Après trois défaites inaugurales, Lille a résisté à la tempête dans le nord de la Norvège pour ramener un score nul et vierge de Bodø/Glimt (0-0). Une rencontre sans frisson, mais qui entretien l’espoir.

Des Dogues qui se présentent au-delà du cercle polaire quelque peu remaniés, à l’image de la titularisation du jeune Isaac Cossier en charnière. Un match de la dernière chance face à des Norvégiens invaincus sur leurs terres en 2026 et habitués aux coups d’éclat. Autour d’un Benjamin André au four et au moulin, les Lillois s’appliquent surtout à ne rien laisser à leurs adversaires. Pour le spectacle, il faudra clairement repasser malgré une tentative cadrée de Dilane Bakwa, directement sur Nikita Haikin. De l’autre côté du pré, Berke Özer se les gèle encore plus que les autres, jamais vraiment sollicité par les locaux.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com