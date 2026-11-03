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Manchester United renverse la Roma au terme d'un match fou
information fournie par So Foot•03/11/2026 à 22:58
Un mardi soir au bureau. Malgré de nombreuses absences, le PSG s’est baladé à Villarreal. Luis Enrique ne pouvait ainsi qu’afficher un large sourire en fin de soirée devant les caméras de Canal+ . « On a été impressionnants tout le temps, on a récupéré beaucoup ...
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