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Manchester United renverse la Roma au terme d'un match fou
information fournie par So Foot 03/11/2026 à 22:58

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Manchester United renverse la Roma au terme d'un match fou

Manchester United renverse la Roma au terme d'un match fou

Manchester United 3-2 Roma

Buts : Fernandes (sp, 58 e ), Cunha (83 e , 86 e ) pour les Red Devils // Soulé (11 e ), Malen (sp, 17 e ) pour les Giallorossi

Carton rouge : Matheus Cunha (90 e +1)

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