Abdallah réintègre le groupe pro

La punition est levée. Écarté du groupe pro de l’Olympique de Marseille par Bruno Genesio après son entrée en jeu contre Le Havre, Keyliane Abdallah peut souffler. Selon les informations de La Provence , l’ailier a réintégré l’équipe première . Après une semaine passée en réserve, avec laquelle il a disputé deux rencontres , le minot, seul buteur de l’OM en Ligue Europa, a participé à la séance d’entraînement du jour.

Dans le groupe pour Leverkusen

Toujours selon la même source, Abdallah devrait être dans le groupe qui se déplace en Allemagne pour croiser le fer avec Leverkusen jeudi, qui a remporté l’intégralité de ses rencontres européennes. Si rien n’indique à cette heure s’il sera titulaire ou non, le Mahorais aura un gros coup à jouer lors de ce match , que les hommes de Bruno Genesio doivent impérativement remporter pour rester dans la course à la qualification.…

TM pour SOFOOT.com