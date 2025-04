Un gardien argentin montre son postérieur à Sergio Ramos

Décidemment, il se passe toujours quelque chose avec Monterrey !

Il y a une dizaine de jours, on prenait des nouvelles d’un Sergio Canales tout colère, cette fois-ci, on retourne voir l’ami Sergio Ramos. Désigné tireur d’un pénalty , le défenseur espagnol s’est retrouvé face à… un postérieur. En l’occurrence, celui de Nahuel Guzmán, qui compte 6 sélections avec l’Argentine et qui a en effet décidé de lui tourner le dos, pour ne lui donner aucun indice, mais aussi pour le déconcerter au maximum, alors que Ramos a dû attendre de très longues secondes pour s’élancer . Le résultat ? Un but sans souci pour le champion du monde !…

JF pour SOFOOT.com