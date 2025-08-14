 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un international français dans le viseur de l'Inter
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 17:49

Un international français dans le viseur de l'Inter

Un international français dans le viseur de l'Inter

Le bon transfert de Serie A.

Cela fait des semaines que l’Inter tente d’attirer Ademola Lookman dans son effectif. Le héros de la finale de Ligue Europa 2024 est même parti au bras de fer avec sa direction, en séchant la reprise de l’entraînement et en postant un communiqué où il affirmait « ne pas comprendre » la position du club. L’Inter Milan a donc décidé de se tourner vers un autre profil, plus défensif, qui pourrait convenir à Christian Chivu.…

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
A lire aussi

  • Nemanja Matić et l'OL, c'est fini
    Nemanja Matić et l'OL, c'est fini
    information fournie par So Foot 14.08.2025 18:24 

    Les arc-en-ciel vont pleurer son départ. Il était le papa de tout un vestiaire, le voilà désormais libre et sans projet. Nemanja Matić n’est désormais plus un joueur de l’Olympique lyonnais . Le club a annoncé dans un communiqué mettre fin « à leur collaboration ... Lire la suite

  • Direction la retraite pour Erik Lamela ?
    Direction la retraite pour Erik Lamela ?
    information fournie par So Foot 14.08.2025 18:10 

    Une jolie fin de carrière dans l’anonymat. On pourra tout dire sur Erik Lamela. Que sa carrière n’a été composée que d’innombrables regrets, tellement le garçon avait du ballon et l’a montré à plusieurs reprises. Son coup du foulard qui lui avait permis de remporter ... Lire la suite

  • La chaîne Ligue 1+ ne fait pas encore l’unanimité chez les fans de foot
    La chaîne Ligue 1+ ne fait pas encore l’unanimité chez les fans de foot
    information fournie par So Foot 14.08.2025 18:06 

    Nicolas de Tavernost n’a pas encore convaincu tout le monde. D’après le dernier sondage importantissime et exclusif proposé sur sofoot.com, une majorité n’a pas encore l’intention de souscrire à la nouvelle plateforme de la Ligue. À la question « allez-vous prendre ... Lire la suite

  • Adrien Thomasson a poussé ses proches à s'abonner à Ligue 1+
    Adrien Thomasson a poussé ses proches à s'abonner à Ligue 1+
    information fournie par So Foot 14.08.2025 17:39 

    Ça, c’est de la prise de parole. Adrien Thomasson est quelqu’un que l’on écoute. Pas seulement en raison de ses 347 matchs de Ligue 1, mais également grâce à son franc-parler. Questionné sur Ligue 1+, l’ancien Strasbourgeois a apporté son soutien à la plateforme.… ... Lire la suite

