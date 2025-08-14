La chaîne Ligue 1+ ne fait pas encore l’unanimité chez les fans de foot
Nicolas de Tavernost n’a pas encore convaincu tout le monde.
D’après le dernier sondage importantissime et exclusif proposé sur sofoot.com, une majorité n’a pas encore l’intention de souscrire à la nouvelle plateforme de la Ligue. À la question « allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1+ ? », 65% d’entre vous ont répondu niet , alors que le patron de LFP Médias s’est réjoui ces dernières heures d’un lancement réussi et d’un nombre d’abonnements déjà « tr ès important ». …
TA pour SOFOOT.com
