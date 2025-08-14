 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Adrien Thomasson a poussé ses proches à s'abonner à Ligue 1+
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 17:39

Adrien Thomasson a poussé ses proches à s'abonner à Ligue 1+

Adrien Thomasson a poussé ses proches à s'abonner à Ligue 1+

Ça, c’est de la prise de parole.

Adrien Thomasson est quelqu’un que l’on écoute. Pas seulement en raison de ses 347 matchs de Ligue 1, mais également grâce à son franc-parler. Questionné sur Ligue 1+, l’ancien Strasbourgeois a apporté son soutien à la plateforme.…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Copyright © 2025 So Foot

