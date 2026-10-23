Un Français très incertain pour le Clásico

La droite catalane fait grise mine avant le Clásico . Après Eric Garcia d’ores et déjà forfait pour la rencontre au sommet de la Liga face au Real Madrid dimanche , Jules Koundé pourrait bien emboîter le pas à son coéquipier dans la liste des absents.

Selon les informations du média catalan Sport , l’international français, absent cette semaine en Ligue des champions lors de la défaite du Barça face au PSG (4-2), ne s’entraîne pas avec le groupe de Hansi Flick ce vendredi, à 48 heures de la rencontre. Le joueur traîne toujours une entorse à la cheville gauche. …

MB pour SOFOOT.com