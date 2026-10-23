Brest et Nice rendent hommage à Eric Roy

Vive le Roy. Le match d’ouverture de la huitième journée de Ligue 1 oppose Brest à l’OGC Nice et évidemment, Eric Roy est dans tous les esprits . Ses trois années à Brest ont marqué les mémoires, mais Eric Roy est aussi intimement lié à Nice, où il est né, a grandi et a démarré sa carrière de joueur . Il était revenu au club pour raccrocher les crampons au début des années 2000, avant d’y ouvrir un nouveau chapitre comme directeur sportif puis entraîneur.

Il était inenvisageable de ne pas lui rendre hommage à l’occasion du match entre ces deux clubs si chers à son cœur. Les capitaines sont entrés sur la pelouse avec des brassards noirs spéciaux , à l’effigie de l’ancien entraîneur, décédé en juin : Eric Roy y figure avec sa barbe et la fameuse casquette de son époque brestoise, et aussi un peu plus jeune, tout sourire, du temps où il travaillait pour le Gym.…

QB pour SOFOOT.com