Le Klassiker se jouera en Playmobil

Nos voisins allemands ont de ces idées… La Bundesliga attend avec impatience le choc du 31 octobre entre le Bayern et Dortmund . Ce Klassiker sera retransmis d’une manière novatrice grâce à un partenariat avec Playmobil : le match va aussi se jouer dans le célèbre univers de la marque allemande. Chaque joueur aura son propre alter ego , avec des bras en forme de pinces et des coupes de cheveux approximatives.

Les actions seront simulées en temps réel . « Chaque passe, chaque sprint et chaque but du match sont recréés en direct » , promet la Bundesliga. Même les célébrations seront reproduites puisque la vidéo publiée sur le site du championnat montre un joueur de Dortmund faisant un salto. Sky et RTL+ diffuseront ce drôle de match.…

QB pour SOFOOT.com