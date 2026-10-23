La série hallucinante du Bayern

Les autres se contenteront des miettes. L’équipe féminine du Bayern a écrasé Leipzig vendredi soir (1-5), et ce n’est pas rien : cela lui permet d’aligner 50 matchs sans défaite en championnat . Les Bavaroises n’ont plus perdu un match de Frauen Bundesliga depuis le 12 octobre 2024 sur la pelouse de Wolfsburg. Autre statistique insolente : elles restent sur dix victoires consécutives. Sur leurs 31 dernières rencontres de championnat, elles ont obtenu 30 succès. Seul Hoffenheim a réussi à prendre un point en mai dernier.

Ce vendredi, le Bayern a même pu se permettre de finir le match avec la défenseure Vanessa Gilles dans les cages . Ena Mahmutovic a reçu un carton rouge à la 75 e alors que tous les changements avaient déjà été effectués. Il a donc fallu improviser, mais les Munichoises avaient déjà quatre buts d’avance. Vanessa Gilles a dû aller chercher le ballon dans les filets deux minutes après avoir enfilé les gants, mais il n’y a jamais eu péril en la demeure.…

QB pour SOFOOT.com