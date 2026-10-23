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Nancy dauphin de Saint-Etienne, Pau dans le top 5
information fournie par So Foot 23/10/2026 à 22:04

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Nancy dauphin de Saint-Etienne, Pau dans le top 5

Nancy dauphin de Saint-Etienne, Pau dans le top 5

Et si c’était la saison du chardon ? Nancy s’est hissé à la deuxième place de la Ligue 2 en dominant Laval vendredi (1-0). Le plat du pied de Zakaria Fdaouch, bien décalé par Ilyes Housni, a suffi au bonheur de l’ASNL, qui enchaîne une quatrième victoire consécutive , tout comme Pau. Les Maynats ont arraché les trois points en marquant deux fois dans le dernier quart d’heure contre Grenoble (2-1) : les voilà dans le top 5, à deux unités de Nancy.

En revanche, pour Metz, ça grimace. Malgré un but d’avance et trente minutes en supériorité numérique avec l’expulsion de Jordan Morel, le FCM a été accroché à Dunkerque (1-1). Habitués à enchaîner montée en Ligue 1 / descente en Ligue 2 depuis cinq ans, les Grenats, huitièmes du classement, ne sont pas dans les temps . Ils sont désormais derrière Annecy, qui a eu la peau des Lionceaux de Sochaux (1-3). Après trois revers, Guingamp a quant à lui repris du poil de la bête à Clermont (0-2). Samir Ben Brahim a foudroyé Torix avec un doublé en cinq minutes (24 e , 29 e ), laissant le CF63 à la 16 e place du championnat, et toujours sans victoire.…

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