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110 000 euros récoltés pour la famille de Jesús de Miguel
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 23:26

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110 000 euros récoltés pour la famille de Jesús de Miguel

110 000 euros récoltés pour la famille de Jesús de Miguel

Le football espagnol rendra hommage à Jesús de Miguel tout le week-end. En parallèle, Fran Sol, attaquant d’Hércules , a créé une cagnotte en ligne pour soutenir sa famille. Sol n’a jamais joué avec Jesús de Miguel, décédé il y a trois jours, mais il est passé par Tenerife et a été très touché par le drame . « L’argent n’apportera pas de réconfort, mais le geste de faire un don permettra à la famille de ressentir véritablement le soutien de tout le monde du football » , écrit-il.

Le montant récolté dépasse les 110 000 euros à cette heure. La liste des donateurs comprend Karl Christian Septien, président de Cadiz, qui a contribué à hauteur de 15 000 euros , mais aussi d’autres noms bien connus : Pedro Porro, Marc Bartra, Diego Llorente, Bryan Gil, Alex Baena, Alex Remiro, Borja Iglesias, Álvaro Morata ou encore Luhay Hamido, président du club de Ceuta. « L’intégralité des fonds sera reversée à son fils, à sa femme et à ses parents » , précise Fran Sol.…

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