Le bel hommage de Téji Savanier à Carlo Molinari

Une soirée riche en émotions. Téji Savanier a fait son retour à Montpellier vendredi, sous le maillot du FC Metz, soldé par un succès (2-3). L’ancien maestro du MHSC avait « beaucoup d’excitation » , comme il l’a confié à beIN Sports : « Je remercie le stade de la Mosson pour l’accueil que j’ai eu. (…) Ça fait plaisir de faire un match chez moi ici. » Au-delà de son cas personnel, il a surtout rendu un hommage poignant à Carlo Molinari , iconique président du FC Metz, disparu cette semaine.

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QB pour SOFOOT.com