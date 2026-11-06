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Le bel hommage de Téji Savanier à Carlo Molinari
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 23:59

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Le bel hommage de Téji Savanier à Carlo Molinari

Le bel hommage de Téji Savanier à Carlo Molinari

Une soirée riche en émotions. Téji Savanier a fait son retour à Montpellier vendredi, sous le maillot du FC Metz, soldé par un succès (2-3). L’ancien maestro du MHSC avait « beaucoup d’excitation » , comme il l’a confié à beIN Sports : « Je remercie le stade de la Mosson pour l’accueil que j’ai eu. (…) Ça fait plaisir de faire un match chez moi ici. » Au-delà de son cas personnel, il a surtout rendu un hommage poignant à Carlo Molinari , iconique président du FC Metz, disparu cette semaine.

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