Douze challenges taillés sur mesure pour Didier Deschamps

Depuis l’annonce de son départ de l’équipe de France, des rumeurs enverraient Didier Deschamps à la Juventus, au Real Madrid et, cette semaine, à Manchester United. Et si, à la place, le double D relevait un de ces challenges herculéens pour interrompre sa pause professionnelle ?

→ Redonner le sourire à un de ses anciens clubs

Nantes, Marseille, la Juventus, Chelsea, Valence… Tous ces clubs dans lesquels est passée la Dèche ne sont pas au top de leur forme. Mais quel plus beau défi que celui proposé par les Girondins de Bordeaux ? Le club au scapulaire, qu’il a porté le temps d’un prêt en 1990-1991, est actuellement en R1 et aurait bien besoin d’un coup de patte de sa légendaire chatte.

→ Devenir ministère de l’Intérieur

De Clairefontaine à Beauvau, il n’y a qu’un pas. À la suite des violences survenues le 17 octobre, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a présenté sa démission à Emmanuel Macron. Une proposition refusée par le chef de l’État. Résultat : l’homonyme de Darwin est toujours en poste et se prépare à affronter une nouvelle journée de mobilisation en ce samedi 7 novembre. Les forces de l’ordre seront-elles à nouveau débordées par la vitesse et les gestes techniques des manifestants ? Une nomination de Didier Deschamps à l’Intérieur avant le début du rassemblement, et l’affront serait sans doute évité. Sous la houlette du tacticien, Nuñez apprendrait à diriger une équipe et à canaliser les ego de ses policiers. Surtout, il les inciterait à ne pas tacler trop violemment, même face aux attaquants adverses les plus virulents. Une bonne leçon de pragmatisme, en soi.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com