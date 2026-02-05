Un Français quitte le Bayern Muncih
Pas vraiment une réussite… Acheté environ 30 millions d’euros à Galatasaray par le Bayern Munich en 2024, Sacha Boey n’a jamais réussi à s’imposer en Allemagne. Et comme les rumeurs l’annonçaient, l’arrière latéral a été prêté à son ancien club pour 500 000 euros avec option d’achat.
Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek… pic.twitter.com/CQpJMtTOO6…
FC pour SOFOOT.com
