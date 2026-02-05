Un Français quitte le Bayern Muncih

information fournie par So Foot • 05.02.2026 • 23:00 •

Strasbourg 3-1 Monaco Buts : Godo (7 e ) et Enciso (55 e et 61 e ) pour Strasbourg // Biereth (58 e ) pour Monaco Ce sera donc Strabourg-Reims ! Opposé à Monaco lors des huitièmes de finale de Coupe de France, le RCSA s’est imposé à domicile pour rallier les quarts. ... Lire la suite