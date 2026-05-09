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Un Français offre un trophée à Al Hilal
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 09:16

Un Français offre un trophée à Al Hilal

Un Français offre un trophée à Al Hilal

Un énième tatouage pour fêter ça ? Pour commencer le week-end foot sur du velours, Al Hilal a remporté la Coupe d’Arabie saoudite vendredi soir contre Al Kholood . Alors que le club de Riyad était mené dès la 4 e minute, Karim Benzema et sa bande ont rapidement réagi en inscrivant deux buts juste avant la mi-temps, dont un marqué par l’autre Français de cette équipe pilotée par Simone Inzaghi Théo Hernandez.

Premier trophée pour Hernandez

Sur un centre mal renvoyé par l’arrière-garde d’Al Kholood, l’ancien joueur du Milan AC a envoyé un coup de casque petit filet . Grâce à cette frappe croisée imparable pour le pauvre portier argentin Juan Pablo Cozzani, Al Hilal remporte sa douzième Coupe d’Arabie saoudite. Théo Hernandez, payé rappelons-le 20 millions par saison au royaume wahhabite, glane lui son premier trophée avec le club saoudien.

MBC pour SOFOOT.com

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