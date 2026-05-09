Pierre Sage ne croit plus au titre de champion de France

Tant qu’il y a de la vie…il n’y a plus d’espoir. Invité à réagir au micro du diffuseur après la victoire du RC Lens face à Nantes ce vendredi (1-0), l’entraineur des Sang & Or Pierre Sage n’a pas caché sa joie d’avoir composté son ticket pour la prochaine Ligue des champions .

Et si l’espoir d’un titre de champion de France au nez et à la barbe du PSG subsiste encore, l’entraineur lensois ne se fait pourtant plus d’illusions : « Bravo à eux, ils ont réussi à gagner le titre et je l’espère à gagner une deuxième Ligue des champions » , a-t-il déclaré.…

FG pour SOFOOT.com