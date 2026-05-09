 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pierre Sage ne croit plus au titre de champion de France
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 00:15

Pierre Sage ne croit plus au titre de champion de France

Pierre Sage ne croit plus au titre de champion de France

Tant qu’il y a de la vie…il n’y a plus d’espoir. Invité à réagir au micro du diffuseur après la victoire du RC Lens face à Nantes ce vendredi (1-0), l’entraineur des Sang & Or Pierre Sage n’a pas caché sa joie d’avoir composté son ticket pour la prochaine Ligue des champions .

Et si l’espoir d’un titre de champion de France au nez et à la barbe du PSG subsiste encore, l’entraineur lensois ne se fait pourtant plus d’illusions : « Bravo à eux, ils ont réussi à gagner le titre et je l’espère à gagner une deuxième Ligue des champions » , a-t-il déclaré.…

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Aubameyang puni par l'OM pour le match au Havre pour une histoire d'extincteur
    Aubameyang puni par l'OM pour le match au Havre pour une histoire d'extincteur
    information fournie par So Foot 09.05.2026 01:48 

    Ce match à distance entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille pour la fin de saison la plus ridicule, c’est prodigieux. Si le club merengue a envoyé du lourd cette semaine, l’OM a encore quelques cartouches à proposer. La dernière en date ? Une mise à l’écart ... Lire la suite

  • Anthony Lopes : « On ferme sa gueule, on se douche et on rentre chez nous »
    Anthony Lopes : « On ferme sa gueule, on se douche et on rentre chez nous »
    information fournie par So Foot 09.05.2026 00:03 

    Sans gants. Le couperet est tombé pour le FC Nantes, qui n’aura pas réussi à s’accorder une dernière chance de sauver sa place en Ligue 1, en s’inclinant ce vendredi soir sur la pelouse de Lens (1-0). Quatorze ans après avoir fait son retour dans l’élite, le FCN ... Lire la suite

  • Mezian Mesloub a fait tomber le record d'Axel Ngando en Ligue 1
    Mezian Mesloub a fait tomber le record d'Axel Ngando en Ligue 1
    information fournie par So Foot 08.05.2026 23:41 

    Pas l’temps, faut marquer. Rien à voir avec Faf Larage et l’emblématique générique de Prison Break (arrêtez-vous à la saison 2, à la rigueur), c’est ce qu’a fait comprendre Mezian Wesloub en marquant 18 secondes après son entrée en jeu à Bollaert pour sa grande ... Lire la suite

  • Le désarroi de Vahid Halilhodžić après la relégation du FC Nantes
    Le désarroi de Vahid Halilhodžić après la relégation du FC Nantes
    information fournie par So Foot 08.05.2026 23:35 

    Des images qui font peine à voir. Invité à réagir au micro du diffuseur après la défaite du FC Nantes à Lens ce vendredi (1-0), l’entraineur des Canaris Vahid Halilhodžić est apparu extrêmement marqu é. Toujours suspendu et spectateur du match des siens depuis ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank