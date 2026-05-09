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La clim pour Marco Verratti
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 09:38

La clim pour Marco Verratti

La clim pour Marco Verratti

Sale nuit pour le Petit Hibou. Propriétaire de 50% des parts de Pescara depuis l’été dernier, Marco Verratti découvre déjà les échecs du monde entrepreneurial. Pour sa première saison dans le board , l’ancien métronome – et fêtard – du PSG, n’a pas pu éviter la descente de son club formateur. Ce vendredi soir après une nouvelle contre-performance, le couperet est tombé : l’institution située au bord de la mer Adriatique tombe en Série C après une saison conclue à la … 20 e et dernière place de Serie B.

Frosinone et Venise en Série A

En cette dernière journée de championnat, la bande de Lorenzo Insigne, arrivé en hiver dernier pour sauver le club, était une nouvelle fois endormie et a été incapable de battre La Spezia (1-1), autre relégué au passage. Bien plus haut dans le classement, Frosinone a de son côté gagné son ticket pour la Serie A . Les Giallazzurri rejoignent Venise, le champion de deuxième division aussi promu dans l’élite du football italien.…

MBC pour SOFOOT.com

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