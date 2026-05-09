Un ancien coach de Nantes empoche une victoire précieuse pour le maintien

Waldemar Kita n’avait pourtant pas vanté ses mérites. Débarqué de Nantes au début de l’hiver, Luis Castro se refait la cerise sous le doux soleil de Valence. Pendant que les Canaris filaient en Ligue 2 vendredi soir, l’ancien entraîneur de Dunkerque continue sa mission maintien avec Levante. Sur leur pelouse, les joueurs de Luis Castro se sont imposé 3-2 contre Osasuna et reviennent à un point du premier non relégable , le triste FC Séville, plutôt habitué à jouer des finales de Ligue Europa.

13 équipes risquent encore la descente

Los Blanquirrojos ne sont pas les seuls en danger dans cette course au maintien complètement déjantée. À la J 35, huit petits points séparent Levante, 18 e , et Getafe 7 e . Conséquence : treize clubs peuvent encore descendre : les magnats de la multipropriété Girona, la palme de Majorque, les Méditerranéens d’Elche, le petit frère l’Espagnol Barcelone, les sudistes de Valence, les cauchemars de Strasbourg du Rayo Valleacno, les rois de Navarre d’Osasuna, les faux ami d’Antoine Griezmann de la Real Sociead, les Basques de Bilbao, les Andalous de Seville et donc les parias de Getafe. Ajouter à cela, Alaves et Oviedo, respectivement 19 e et 20 e . …

MBC pour SOFOOT.com