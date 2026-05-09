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Aubameyang puni par l'OM pour le match au Havre pour une histoire d'extincteur
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 01:48

Aubameyang puni par l'OM pour le match au Havre pour une histoire d'extincteur

Aubameyang puni par l'OM pour le match au Havre pour une histoire d'extincteur

Ce match à distance entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille pour la fin de saison la plus ridicule, c’est prodigieux. Si le club merengue a envoyé du lourd cette semaine, l’OM a encore quelques cartouches à proposer. La dernière en date ? Une mise à l’écart pour le match du week-end !

Une histoire d’extincteur

Le malheureux élu s’appelle Pierre-Emerick Aubameyang. Selon les informations de RMC Sport, l’attaquant de 36 ans a été écarté du groupe marseillais pour le déplacement au Havre, dimanche. Une décision prise après ce que le média décrit comme des incidents à la Commanderie, où les Phocéens étaient en mise au vert depuis le début de semaine.…

CG pour SOFOOT.com

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