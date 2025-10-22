 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un Français de retour dans le groupe du Real Madrid pour affronter la Juventus
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 16:18

Un Français de retour dans le groupe du Real Madrid pour affronter la Juventus

Un Français de retour dans le groupe du Real Madrid pour affronter la Juventus

Tiens, un revenant !

Ce mercredi soir, le Real Madrid recevra la Juventus pour cette troisième journée de Ligue des champions. Avec six points sur six, Xabi Alonso devra une nouvelle fois compter sur une défense fortement affaiblie , avec les absences de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger et David Alaba mais pourra se consoler avec le retour de Ferland Mendy.

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank