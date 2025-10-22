Un Français de retour dans le groupe du Real Madrid pour affronter la Juventus
Tiens, un revenant !
Ce mercredi soir, le Real Madrid recevra la Juventus pour cette troisième journée de Ligue des champions. Avec six points sur six, Xabi Alonso devra une nouvelle fois compter sur une défense fortement affaiblie , avec les absences de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger et David Alaba mais pourra se consoler avec le retour de Ferland Mendy. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
