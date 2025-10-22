Sandro Tonali et la prolongation secrète à Newcastle
Un petit filou jusqu’au bout.
Suspendu entre octobre 2023 et août 2024 pour plusieurs paris sportifs sur des sites illégaux, dont des rencontres de son ancienne équipe l’AC Milan, Sandro Tonali semble à nouveau s’épanouir sous le maillot de Newcastle. Selon le Daily Mail, le milieu de terrain italien aurait signé une prolongation secrète pendant sa peine de suspension. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
