Un Français de l’étranger marque d’un coup du scorpion !
information fournie par So Foot 13/12/2025 à 21:06

Un Français de l’étranger marque d’un coup du scorpion !

Un Français de l’étranger marque d’un coup du scorpion !

C’est quoi ce but de fou ?

On tient déjà sûrement le but du week-end en Europe. Il a été inscrit ce samedi en début de soirée par Martin Terrier, auteur d’un sublime coup du scorpion avec le Bayer Leverkusen , qui vient tout juste de s’imposer à domicile contre Cologne (2-0). Servi dans son dos sur un centre puissant à mi-hauteur, l’attaquant français a su rattraper le ballon d’un geste ultra-spontané, lobant le gardien de Cologne Marvin Schwabe.…

TJ pour SOFOOT.com

