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Un forfait majeur de dernière minute dans les rangs du Real
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 11:36

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Un forfait majeur de dernière minute dans les rangs du Real

Un forfait majeur de dernière minute dans les rangs du Real

Golpe duro en VO. À seulement quelques heures du Clásico face au FC Barcelone, le Real Madrid a communiqué le forfait de Thibaut Courtois ce dimanche matin pour le choc espagnol.

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LB pour SOFOOT.com

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