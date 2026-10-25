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Julián Alvarez a reçu le soutien de Diego Simeone
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 15:22

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Julián Alvarez a reçu le soutien de Diego Simeone

Julián Alvarez a reçu le soutien de Diego Simeone

Le groupe vit bien. Décisif face à La Corogne samedi soir (1-0), Julián Alvarez a présenté ses excuses aux supporters après la rencontre pour ses volontés de quitter l’Atlético de Madrid. Une prise de parole qui a été soutenue par Diego Simeone en conférence de presse.

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LB pour SOFOOT.com

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