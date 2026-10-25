Julián Alvarez a reçu le soutien de Diego Simeone
Le groupe vit bien. Décisif face à La Corogne samedi soir (1-0), Julián Alvarez a présenté ses excuses aux supporters après la rencontre pour ses volontés de quitter l’Atlético de Madrid. Une prise de parole qui a été soutenue par Diego Simeone en conférence de presse.
Embed t.co…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer