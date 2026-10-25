 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bruno Fernandes déclassé par Michael Carrick
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 14:56

Ajouter Boursorama à vos sources

Bruno Fernandes déclassé par Michael Carrick

Bruno Fernandes déclassé par Michael Carrick

La dictature footballistique. Après ses propos incendiaires contre son entraîneur à l’issue de la déroute de Manchester United sur la pelouse de Côme mercredi soir en Ligue des champions (4-1), Bruno Fernandes a été mis sur le banc pour la rencontre face à Bournemouth ce dimanche par Michael Carrick.

Un choix « purement » sportif avance Carrick

Alors que la Premier League reprend ses droits ce week-end, les Red Devils ont donc un nouveau capitaine en la personne d’Harry Maguire ce dimanche après-midi pour défier les Cherries . Difficile de ne pas voir une corrélation entre les propos tenus par Bruno Fernandes mercredi et sa sortie du onze de départ, alors que le milieu portugais avait été titulaire lors des sept premiers matchs de championnat cette saison, idem pour ceux de Ligue des champions.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank