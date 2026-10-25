Bruno Fernandes déclassé par Michael Carrick

La dictature footballistique. Après ses propos incendiaires contre son entraîneur à l’issue de la déroute de Manchester United sur la pelouse de Côme mercredi soir en Ligue des champions (4-1), Bruno Fernandes a été mis sur le banc pour la rencontre face à Bournemouth ce dimanche par Michael Carrick.

Un choix « purement » sportif avance Carrick

Alors que la Premier League reprend ses droits ce week-end, les Red Devils ont donc un nouveau capitaine en la personne d’Harry Maguire ce dimanche après-midi pour défier les Cherries . Difficile de ne pas voir une corrélation entre les propos tenus par Bruno Fernandes mercredi et sa sortie du onze de départ, alors que le milieu portugais avait été titulaire lors des sept premiers matchs de championnat cette saison, idem pour ceux de Ligue des champions.…

LB pour SOFOOT.com