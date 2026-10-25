L'OL contraint de recruter un attaquant au mercato hivernal ?
L’heure des comptes. Après les blessures de Loïs Openda et Pavel Šulc, l’Olympique lyonnais se retrouve particulièrement démuni sur le front de l’attaque. De quoi pousser le club rhodanien à passer à l’offensive lors du mercato hivernal .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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