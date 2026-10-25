Les éloges de Paulo Fonseca et de Corentin Tolisso envers le PSG

Un choc qui s’annonce au sommet. Présent en conférence de presse avant la rencontre entre le PSG et l’OL lundi, Paulo Fonseca a assuré que le club de la capitale était « la meilleure équipe du monde » .

Paulo Fonseca et Corentin Tolisso dithyrambiques

« Les joueurs sont naturellement motivés pour affronter le PSG, la meilleure équipe du monde pour moi en ce moment », a reconnu Paulo Fonseca. « Il est facile de comprendre pourquoi la motivation est grande et ce sera un grand match. Il faudra être parfait principalement sur le plan défensif car c’est vraiment difficile de jouer contre cette équipe. Nous n’aurons pas beaucoup le ballon. C’est aussi un challenge tactique pour nous », a ajouté le tacticien rhodanien.…

LB pour SOFOOT.com