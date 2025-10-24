Un forfait important côté Barça pour le Clásico ?
Raphi non.
Victime d’une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite, Raphinha n’a plus disputé la moindre rencontre avec le FC Barcelone depuis près d’un mois. Annoncé sur le retour depuis plusieurs jours, le Brésilien n’a pourtant pas participé à l’entraînement collectif ce vendredi. Selon The Athletic, l’ancien Rennais ne participera pas au Clásico dimanche face au Real Madrid. …
KM pour SOFOOT.com
