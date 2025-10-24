Biathlon: Julia Simon condamnée à trois mois de prison avec sursis pour vol et escroquerie

Julia Simon au championnats du monde de biathlon

PARIS - La biathlète française Julia Simon a été condamnée vendredi à trois mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel d'Albertville pour vol, escroquerie et tentative d’escroquerie, a annoncé le procureur de la République d'Albertville dans un communiqué.

La biathlète de 29 ans, qui compte dix titres mondiaux dont quatre individuels, a été reconnue coupable d'avoir utilisé à plusieurs reprises la carte bancaire de sa coéquipière en équipe de France Justine Braisaz-Bouchet et d'un membre de l'encadrement pour effectuer des achats d'un montant proche de 2.500 et 480 euros respectivement.

"Julia Simon (...) a finalement reconnu être l'auteur des infractions (...), tout en disant être incapable de se souvenir des circonstances de leur commission", est-il écrit dans le communiqué du procureur, qui précise que l'athlète avait initialement contesté les faits en octobre 2023 et en mars 2025, arguant d'une usurpation d'identité.

L'avenir de la vice-championne olympique du relais mixte en 2022 est désormais en suspens alors que la Coupe du monde de biathlon, dont elle a remporté le classement général en 2023, reprend le mois prochain et que les Jeux olympiques de Milan-Cortina se profilent en février prochain.

La Fédération française de ski (FFS) a dit dans un communiqué prendre acte de ce jugement et annoncé que la Commission nationale de discipline de la Fédération "se réunira de nouveau dans les plus brefs délais afin de se prononcer sur le plan disciplinaire fédéral."

"Comme elle l’a fait depuis la révélation des faits, la Fédération continuera à prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts des athlètes, de l’encadrement sportif et de la vie du groupe", a ajouté la FFS.

