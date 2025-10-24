Aucun match professionnel en Argentine ce week-end
Une certaine vision de l’enfer.
L’Argentine devra vivre sans football ce week-end . La journée de dimanche sera en effet marquée par des élections législatives , où la moitié des députés et un tiers des sénateurs remettent leur siège en jeu. Pour ne pas interférer, la programmation a donc été adaptée.…
QB pour SOFOOT.com
