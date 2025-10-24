 Aller au contenu principal
Aucun match professionnel en Argentine ce week-end
information fournie par So Foot 24/10/2025 à 18:10

Aucun match professionnel en Argentine ce week-end

Aucun match professionnel en Argentine ce week-end

Une certaine vision de l’enfer.

L’Argentine devra vivre sans football ce week-end . La journée de dimanche sera en effet marquée par des élections législatives , où la moitié des députés et un tiers des sénateurs remettent leur siège en jeu. Pour ne pas interférer, la programmation a donc été adaptée.…

QB pour SOFOOT.com

