 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Allemagne renvoie les Bleues à leurs études
information fournie par So Foot 24/10/2025 à 19:40

L'Allemagne renvoie les Bleues à leurs études

L'Allemagne renvoie les Bleues à leurs études

En souffrance à Düsseldorf, l'équipe de France s'est logiquement inclinée contre l'Allemagne en demi-finale aller de Ligue des nations (1-0). Les joueuses de Laurent Bonadei devront montrer plus, beaucoup plus, mardi à Caen, pour rallier la finale.

Allemagne 1-0 France

But : Bühl (79 e )

Le couple franco-allemand ne se quitte plus. Euro 2022, Ligue des nations en 2024, Euro 2025 : la France et l’Allemagne se cherchent, et se trouvent. Les deux voisins se sont encore tiré la bourre ce vendredi, à Düsseldorf, dans le premier acte de leur demi-finale de Ligue des nations. L’Allemagne a dominé et les Bleues ont résisté, jusqu’à ce que Klara Bühl fasse parler la poudre dans le dernier quart d’heure (1-0). La France devra mettre davantage d’engagement et prendre plus d’initiatives dans quatre jours, à Caen, pour espérer inscrire une première ligne à son palmarès le 2 décembre.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Iker Casillas victime d'un vol, sa femme de ménage arrêtée
    Iker Casillas victime d'un vol, sa femme de ménage arrêtée
    information fournie par So Foot 24.10.2025 20:40 

    La main dans le sac. Iker Casillas s’est fait voler cinq montres de luxe à son domicile, dans l’ouest de Madrid, plus précisément à Pozuelo de Alarcón. Le larcin s’est éclairci assez rapidement puisqu’une plainte a été déposée le 16 octobre et que deux personnes ... Lire la suite

  • Jean Bouin peut-il devenir « le Bollaert de Paris » ?
    Jean Bouin peut-il devenir « le Bollaert de Paris » ?
    information fournie par So Foot 24.10.2025 20:17 

    Fan de Roger Federer… et du Paris FC. Thomas Sotto vit sa meilleure vie depuis que le PFC joue en Ligue 1 . Le journaliste de RTL, ancien présentateur de Télématin, a partagé son enthousiasme avec Le Parisien alors que le promu occupe la onzième place du championnat ... Lire la suite

  • L'équipe de France de futsal sait ce qui l'attend à l'Euro
    L'équipe de France de futsal sait ce qui l'attend à l'Euro
    information fournie par So Foot 24.10.2025 18:56 

    Les boules ont parlé. Le tirage au sort de la phase finale de l’Euro de futsal s’est déroulé ce vendredi en Lituanie. Quatrième de la dernière Coupe du monde , l’équipe de France faisait partie des têtes de série . Un statut qui lui assurait d’éviter le Portugal, ... Lire la suite

  • Aucun match professionnel en Argentine ce week-end
    Aucun match professionnel en Argentine ce week-end
    information fournie par So Foot 24.10.2025 18:10 

    Une certaine vision de l’enfer. L’Argentine devra vivre sans football ce week-end . La journée de dimanche sera en effet marquée par des élections législatives , où la moitié des députés et un tiers des sénateurs remettent leur siège en jeu. Pour ne pas interférer, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank