L'Allemagne renvoie les Bleues à leurs études

En souffrance à Düsseldorf, l'équipe de France s'est logiquement inclinée contre l'Allemagne en demi-finale aller de Ligue des nations (1-0). Les joueuses de Laurent Bonadei devront montrer plus, beaucoup plus, mardi à Caen, pour rallier la finale.

Allemagne 1-0 France

But : Bühl (79 e )

Le couple franco-allemand ne se quitte plus. Euro 2022, Ligue des nations en 2024, Euro 2025 : la France et l’Allemagne se cherchent, et se trouvent. Les deux voisins se sont encore tiré la bourre ce vendredi, à Düsseldorf, dans le premier acte de leur demi-finale de Ligue des nations. L’Allemagne a dominé et les Bleues ont résisté, jusqu’à ce que Klara Bühl fasse parler la poudre dans le dernier quart d’heure (1-0). La France devra mettre davantage d’engagement et prendre plus d’initiatives dans quatre jours, à Caen, pour espérer inscrire une première ligne à son palmarès le 2 décembre.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com