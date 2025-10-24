 Aller au contenu principal
L'équipe de France de futsal sait ce qui l'attend à l'Euro
24/10/2025 à 18:56

L'équipe de France de futsal sait ce qui l'attend à l'Euro

L'équipe de France de futsal sait ce qui l'attend à l'Euro

Les boules ont parlé.

Le tirage au sort de la phase finale de l’Euro de futsal s’est déroulé ce vendredi en Lituanie. Quatrième de la dernière Coupe du monde , l’équipe de France faisait partie des têtes de série . Un statut qui lui assurait d’éviter le Portugal, tenant du titre, l’Espagne, sept sacres au palmarès, et l’Ukraine, son bourreau pour le bronze l’an dernier.…



  Aucun match professionnel en Argentine ce week-end
    Aucun match professionnel en Argentine ce week-end
    24.10.2025 18:10 

    Une certaine vision de l'enfer. L'Argentine devra vivre sans football ce week-end . La journée de dimanche sera en effet marquée par des élections législatives , où la moitié des députés et un tiers des sénateurs remettent leur siège en jeu. Pour ne pas interférer, ...

  Julia Simon au championnats du monde de biathlon
    Biathlon: Julia Simon condamnée à trois mois de prison avec sursis pour vol et escroquerie
    24.10.2025 18:05 

    PARIS - La biathlète française Julia Simon a été condamnée vendredi à trois mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel d'Albertville pour vol, escroquerie et tentative d'escroquerie, a annoncé le procureur de la République ...

  Pas d'erreur d'arbitrage lors de Lille-PAOK selon l'UEFA
    Pas d'erreur d'arbitrage lors de Lille-PAOK selon l'UEFA
    24.10.2025 18:05 

    Le texto n'a pas suffi. Selon L'Équipe , la direction de l'arbitrage de l'UEFA estime que Nikola Dabanovic, le sifflet monténégrin de Lille–PAOK (3-4) , n'a pas commis d'erreur en n'accordant pas le penalty pourtant évident sur Matías Fernández-Pardo (39 e ). Oui, ...

  La tempête Benjamin ne voulait pas de Bastia-Laval ce vendredi
    La tempête Benjamin ne voulait pas de Bastia-Laval ce vendredi
    24.10.2025 17:36 

    Il s'agit ni de Pavard, ni de Mendy et encore moins de Bourigeaud. Alors qu'elle devait se tenir ce vendredi soir, la rencontre de la 11 e journée de Ligue 2 entre Bastia et Laval n'aura finalement pas lieu. La cause ? La tempête Benjamin qui empêche l'avion des ...

