L'équipe de France de futsal sait ce qui l'attend à l'Euro
Les boules ont parlé.
Le tirage au sort de la phase finale de l’Euro de futsal s’est déroulé ce vendredi en Lituanie. Quatrième de la dernière Coupe du monde , l’équipe de France faisait partie des têtes de série . Un statut qui lui assurait d’éviter le Portugal, tenant du titre, l’Espagne, sept sacres au palmarès, et l’Ukraine, son bourreau pour le bronze l’an dernier.…
QB pour SOFOOT.com
