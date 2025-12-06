Mbappé « défend énormément » selon un de ses partenaires
Celui de Lille, et non du Real Madrid.
Après la victoire sur la plus courte des marges du LOSC contre l’Olympique de Marseille lors de la quinzième journée de Ligue 1, Aïssa Mandi a été invité à commenter la prestation du seul buteur du match : Ethan Mbappé . Et le défenseur nordiste avait visiblement préparé une tartine de louanges, tant le nombre de compliments sortis de sa bouche à l’intention de son partenaire s’est avéré élevé.…
