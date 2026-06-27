Un forfait de taille pour la Suède avant d’affronter les Bleus
On a rien sans Hien. Touché aux ischios jambiers lors du match nul entre la Suède et le Japon à l’occasion de la dernière journée de poule, Isak Hien n’ira pas plus loin. Obligé d’être soutenu par les médecins de la sélection à sa sortie du terrain , le colosse de l’Atalanta voit son Mondial se terminer plus tôt que prévu .
Embed t.co…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer