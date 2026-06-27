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Ça se précise pour le tableau des seizièmes
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 09:51

Ça se précise pour le tableau des seizièmes

Ça se précise pour le tableau des seizièmes

Mais dites-moi, ça se dégage gentiment par ici . Après une longue phase de poule à 48 et des interminables soirées pleines de matchs, voilà que la voilure va gentiment se réduire. À commencer par ce weekend et dimanche , avec les premiers seizièmes de finale et 32 équipes sur la deuxième ligne de départ, celle où les faux pas sont désormais véritablement interdits. Avec neuf groupes sur douze qui ont livré leur verdict, le tableau du prochain tour se précise gentiment , alors que la nuit a apporté son lot de qualifiés comme le Sénégal, le Cap-Vert ou l’Égypte par exemple.

Car il s’en est passé des choses dans la soirée puis dans la nuit de vendredi à samedi . La France a commencé par éteindre la Norvège, quand le Sénégal a relevé la tête contre l’Irak. Si l’Espagne s’est ensuite détachée d’une triste équipe d’Uruguay, le Cap-Vert s’est offert la qualif avec son nul contre l’Arabie Saoudite, quand la Belgique a atomisé la Nouvelle-Zélande, pendant que l’Iran et l’Égypte partageaient les puntos .…

JF pour SOFOOT.com

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