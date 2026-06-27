Marcelo Bielsa en avait gros sur la patate

El loco à bout de souffle. Coach malheureux de l’Uruguay, et éliminé après la défaite des siens face à l’Espagne, Marcelo Bielsa a vu rouge au coup de sifflet final . En interview bord terrain, l’ancien coach de Leeds ou de l’OM s’est ainsi emporté contre un technicien, un peu trop lent à se mettre en place. Un « Vas-y d’un coup ! », les yeux révulsés est ainsi sorti de la bouche du sélectionneur, rarement aussi énervé devant la presse .

« Je ne laisserai rien au football uruguayen »

S’il lui a fallu justifier les sorties de Valverde ou de Muslera, cadres à la dérive , « ce n’est pas moi qui ai pris la décision (de sortir son gardien, NDLR) il l’a prise lui-même », il a surtout concédé ne pas avoir « réussi à tirer parti du potentiel de l’Uruguay et de ses joueurs ».…

JF pour SOFOOT.com