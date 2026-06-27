Les Bleus choquent tout le monde, même Zlatan

Ceux qui en parlent le mieux, ce sont les autres. Après une nouvelle victoire, convaincante d’un point de vue offensif, l’équipe de France commence tout doucement à assumer son statut parmi les favoris à la victoire finale dans ce Mondial. Et si on parle beaucoup d’Ousmane Dembélé et de déséquilibres dans l’Hexagone, les futurs ou potentiels adversaires des Bleus parlent quand à eux avec la boule au ventre .

Tout le monde a peur

En Angleterre, on s’interroge sur l’existence d’une défense capable de contenir les Bleus . « Apparemment non » répond le Guardian , traumatisé. Chez les anglo-saxons The Athletic s’extasie sur la performance de Dembélé et ses « trois buts spéciaux » qui rappelle son statut.…

JF pour SOFOOT.com