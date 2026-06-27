Brest officialise son nouveau coach

Le jour d’après. Alors que tout le club de Brest est encore marqué par le décès d’Éric Roy, emporté par la maladie, le SB29 a officialisé la nomination de celui qui aura la lourde tâche de reprendre l’héritage laissé par le King dans le Finistère .

Un fidèle de Roy

La reprise est prévue le 2 juillet à Brest et c’est Julien Lachuer , ancien adjoint de Roy, qui l’entamera dans le rôle de coach principal . La nouvelle a été officialisée par le club et ce, pour les deux prochaines saisons .…

JF pour SOFOOT.com