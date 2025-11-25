Un forfait chez les Bleues pour la Ligue des nations
Katoto out.
L’attaquante des Lyonnes Marie-Antoinette Katoto ne sera pas de la partie pour la double confrontation face à la Suède en Ligue des nations. « Gênée à l’ischio-jambier gauche lors du match de Première Ligue de l’OL Lyonnes face au RC Strasbourg, samedi, Marie-Antoinette Katoto est venue faire constater sa blessure à Clairefontaine », a indiqué lundi la FFF dans un communiqué.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer