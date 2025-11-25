 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un forfait chez les Bleues pour la Ligue des nations
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 09:11

Un forfait chez les Bleues pour la Ligue des nations

Un forfait chez les Bleues pour la Ligue des nations

Katoto out.

L’attaquante des Lyonnes Marie-Antoinette Katoto ne sera pas de la partie pour la double confrontation face à la Suède en Ligue des nations. « Gênée à l’ischio-jambier gauche lors du match de Première Ligue de l’OL Lyonnes face au RC Strasbourg, samedi, Marie-Antoinette Katoto est venue faire constater sa blessure à Clairefontaine », a indiqué lundi la FFF dans un communiqué.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Xabi Alonso sur la sellette au Real selon des médias espagnols
    Xabi Alonso sur la sellette au Real selon des médias espagnols
    information fournie par So Foot 25.11.2025 09:57 

    Il y a des hauts et des Valdebebas ! Selon plusieurs médias espagnols, Xabi Alonso serait dans la panade. Après le match nul contre Elche ce week-end (2-2), l’entraîneur du Real Madrid est mis en cause pour des performances pas au top depuis la victoire contre ... Lire la suite

  • «J'aime bien voir mes joueurs se battre entre eux », estime David Moyes
    «J'aime bien voir mes joueurs se battre entre eux », estime David Moyes
    information fournie par So Foot 25.11.2025 09:33 

    Fight Club ? Au rayon des cartons rouges stupides, celui d’Idrissa Gueye peut être placé très haut. Idrissa Gueye a été expulsé dès la 13 e minute de Manchester United-Everton pour avoir tarté Michael Keane, son propre coéquipier. Il lui reprochait son retour un ... Lire la suite

  • Pourquoi Fermín López est le joueur frisson du Barça
    Pourquoi Fermín López est le joueur frisson du Barça
    information fournie par So Foot 25.11.2025 09:10 

    Décisif presque à chaque sortie, Fermín López est l’un des hommes en forme de Barcelone. Capable de tout faire, même marquer, l’Andalou s’affirme comme l’un des profils les plus complets et enthousiasmants de l’équipe de Hansi Flick. Quand on est supporter du FC ... Lire la suite

  • Il est possible de se faire du bien sans casser sa tirelire. ( crédit photo : Getty Images )
    Comment partir une semaine en stage bien-être pour moins de 400 euros?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 25.11.2025 08:30 

    Pour se ressourcer, les Français participent de plus en plus souvent à des séjours sportifs, de méditation ou encore à des ateliers de nutrition. En demi-pension ou en pension complète, voici une liste de lieux et d’activités pour se faire du bien sans miner son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank