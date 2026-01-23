Un footballeur professionnel tué lors des manifestations en Iran

🖤 We have sadly received the first confirmed report of a Persian Gulf Pro League player being killed. Salar Behdari was only 20, a goalkeeper for Aluminium Arak FC. He was shot directly in the heart and neck for protesting, by the Islamic Republic’s death squads. A promising… pic.twitter.com/Spab0RWCsh

Un drame confirmé par le compte X Persian Soccer : « Nous avons malheureusement reçu le premier rapport confirmé du décès d’un joueur de la Persian Gulf Pro League. Il a été abattu d’une balle en plein cœur et dans le cou pour avoir manifesté, par les escadrons de la mort de la République islamique. Un jeune footballeur iranien prometteur, avec toute sa vie devant lui – un autre jeune volé par le massacre en Iran. » …

CM pour SOFOOT.com