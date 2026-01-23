 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un footballeur professionnel tué lors des manifestations en Iran
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 12:10

Un footballeur professionnel tué lors des manifestations en Iran

Un footballeur professionnel tué lors des manifestations en Iran

Le mouvement de répression qui secoue l’Iran continue de faire des victimes. Ce jeudi, Salar Behdari, gardien de but de 20 ans évoluant au club d’Aluminium Arak FC , club de la Persian Gulf Pro League, a perdu la vie dans la répression qui frappe le vaste soulèvement populaire contre le pouvoir iranien.

🖤 We have sadly received the first confirmed report of a Persian Gulf Pro League player being killed. Salar Behdari was only 20, a goalkeeper for Aluminium Arak FC. He was shot directly in the heart and neck for protesting, by the Islamic Republic’s death squads. A promising… pic.twitter.com/Spab0RWCsh

— Persian Soccer 🇮🇷 (@prznsoccer) January 22, 2026

Un drame confirmé par le compte X Persian Soccer : « Nous avons malheureusement reçu le premier rapport confirmé du décès d’un joueur de la Persian Gulf Pro League. Il a été abattu d’une balle en plein cœur et dans le cou pour avoir manifesté, par les escadrons de la mort de la République islamique. Un jeune footballeur iranien prometteur, avec toute sa vie devant lui – un autre jeune volé par le massacre en Iran. »

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG se rend à Auxerre avec seulement quinze joueurs de champ
    Le PSG se rend à Auxerre avec seulement quinze joueurs de champ
    information fournie par So Foot 23.01.2026 12:39 

    Moins, c’est plus ? Le Paris Saint-Germain a communiqué ce vendredi son groupe pour la rencontre de Ligue 1 face à Auxerre. Un détail saute aux yeux : seuls 15 joueurs de champ figurent dans la liste. Hakimi et Nuno Mendes restent au chaud L’entraîneur parisien ... Lire la suite

  • Une recrue officialisée par l'OM
    Une recrue officialisée par l'OM
    information fournie par So Foot 23.01.2026 11:53 

    C’est dans la boîte. Comme annoncé depuis quelques jours, le milieu de terrain néerlandais Quinten Timber a officiellement signé à l’Olympique de Marseille ce vendredi. L’ancien joueur de Feyenoord a signé un contrat de quatre ans et demi à l’OM, comme l’avait ... Lire la suite

  • Une Américaine devient la joueuse la mieux payée au monde
    Une Américaine devient la joueuse la mieux payée au monde
    information fournie par So Foot 23.01.2026 11:20 

    Sortir le grand jeu ! Ce jeudi soir, le club états-unien du Spirit de Washington a annoncé la prolongation du contrat de sa joueuse star Trinity Rodman jusqu’à la fin de l’année 2028 . Selon les informations du Guardian , la joueuse de 23 ans devient ainsi la footballeuse ... Lire la suite

  • Pourquoi le match Utrecht-Genk s'est terminé juste avant minuit
    Pourquoi le match Utrecht-Genk s'est terminé juste avant minuit
    information fournie par So Foot 23.01.2026 11:15 

    Il fallait le vouloir pour assister à ce match entre Utrecht et Genk. En effet, le coup d’envoi n’a pas pu être donné avant 21h50 en raison d’incidents entre supporters. Selon Le Soir , les Limbourgeois ont assuré la victoire sans le soutien des 1 200 fans ayant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank